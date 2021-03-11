В Калужской области 29-летний мужчина пострадал в ДТП с фурой

У «Мерседеса» вырвало переднее левое колесо.

Около 9:30 утра в среду, 10 марта, на трассе А130 Москва – Малоярославец – Рославль в черте города Юхнов произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель легкового автомобиля «Мерседес» двигался в сторону Рославля, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «МАН».

Водитель легковушки получил различные травмы. Скорая помощь отвезла его в юхновскую больницу. Врачи оказали мужчине помощь и отпустили домой.