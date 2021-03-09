В Калужской области ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП

Около 16:55 в воскресенье, 7 марта, на дороге между Козельском и Сосенским в Козельском районе произошло лобовое ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» двигался в сторону Козельска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

Различные травмы получили четыре человека: водитель «Мицубиси», 20-летний водитель «Форда», 19-летняя пассажирка «Форда» и 11-летний мальчик, ехавший в этой машине.

Автомобилистов скорая помощь доставила в БСМП Калуги. Ребенка – в детскую областную больницу в Анненках. Девушке помощь оказали в козельской больнице, ее врачи отпустили домой.

Машины столкнулись лоб в лоб.