В Калужской области мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме

В понедельник, 8 марта, в поселке Серпухов-15 на территории Жуковского района Калужской области произошел пожар.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 62-летней женщины и 46-летнего мужчины, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По данным следствия, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, - отмечают в СК. - Следствие проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел в многоквартирном доме на четвертом этаже.