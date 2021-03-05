В Калуге водитель «Сузуки» пострадал в ДТП на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской

Около 8:20 утра в четверг, 4 марта, на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Хендай Санта фе», двигался по улице Степана Разина со стороны площади Победы и при повороте налево на Тульскую не уступил дорогу «Сузуки Джимни». 55-летний водить этой машины ехал по Степана Разина со стороны Мичурина.

Различные травмы получил водитель «Сузуки». Врачи оказали ему помощь на месте и отпустили домой.