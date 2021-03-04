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В Калужской области автомобиль «Дэу» сгорел на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 15:29 0 837
В Калужской области автомобиль «Дэу» сгорел на трассе М3 «Украина»

Утром в четверг, 4 марта, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе сгорел автомобиль «Дэу». Пожар произошел на 217 километре дороги – недалеко от деревни Барятино, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции легковушки.

Точные причины пожара устанавливаются

По предварительным данным, водитель «Дэу» ехал по трассе, остановился на обочине, когда авто задымилось, но самостоятельно справиться с пожаром не сумел.

пожар мчс сгорела машина авто дэу 4 марта 2021 года м3 украина калужская область

Фото с места ЧП.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 15:29 0 837
Тэги: происшествие пожар авто мчс
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