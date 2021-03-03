В Калуге затруднен проезд на Старом Торге из-за ДТП

Около 16:30 в среду, 3 марта, на перекрестке улиц Кутузова, Ленина, Воробьевской и площади Старый Торг в Калуге произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля – «Лада» и «Фольксваген».

По предварительным данным, водитель «Лады» двигался по Кутузова со стороны улицы Луначарского, а «Фольксваген» выезжал на перекресток со стороны улицы Воробьевской.

Кто именно из автомобилистов нарушил правила, будут выяснять инспекторы ГИБДД.

Проезда затруднен на Старом Торге, улицах Ленина и Кутузова.

Дорожная обстановка в районе места ДТП.