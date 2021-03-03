В Обнинске труп пациента из реанимации нашли во дворе больницы

Во вторник, 2 марта, в Обнинске начали обсуждать жуткий случай – якобы во дворе клинической больницы №8 нашли тело пациента, завернутое в одеяло.

В Следственном комитете нам сообщили, что на данный момент не занимаются данным инцидентом. Ситуацию 3 марта прокомментировали в администрации Обнинска.

- В ночь с 27 на 28 февраля пациент ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России самовольно покинул реанимационное отделение, расположенное на первом этаже хирургического корпуса больницы, - подчеркнули в администрации. - О случившемся руководство клиники сразу же проинформировало полицию и родственников больного. Утром на территории ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России было обнаружено тело пациента, покинувшего отделение больницы. Детали произошедшего устанавливаются.