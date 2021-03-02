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В Калуге 23-летний водитель «Рено» пострадал в ДТП на окружной дороге
Около 10:15 утра во вторник, 2 марта, на 40 километре окружной дороги в Калуге в районе поворота на деревню Некрасово произошло ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ двигался со стороны Тульской развязки, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого машину отбросило на попутный «Рено Логан».
В результате ДТП различные травмы получил 23-летний водитель «Рено». Более точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.