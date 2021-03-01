В Калужской области таксистка погибла в ДТП с КамАЗом

Смертельное ДТП произошло на трассе А130 в Калужской области в черте города Белоусово 27 февраля. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель КамАЗа примерно в 15:00 двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

В ДТП погибла 55-летняя водитель «Лады». Различные травмы получил пассажир легковушки, он госпитализирован в КБ №8.

По сообщению очевидцев, погибшая была таксисткой. Водитель большегруза, по некоторым данным, мог заснуть за рулем.