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В Обнинске погибла ученица гимназии
В четверг, 25 февраля, в Обнинске погибла ученица гимназии.
Правительство Калужской области в пятницу сообщило, что девочка покончила жизнь самоубийством.
- Действительно, несчастный случай произошел вчера в наукограде. Девочка покончила жизнь самоубийством. Трагедия произошла дома, - заявили в правительстве. - Подробности произошедшего выясняются. Материал проверки по факту гибели несовершеннолетней находится в следственном отделе. Приносим искренние соболезнования родным и близким девушки.