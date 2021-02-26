В четверг, 25 февраля, в Обнинске погибла ученица гимназии.

Правительство Калужской области в пятницу сообщило, что девочка покончила жизнь самоубийством.

- Действительно, несчастный случай произошел вчера в наукограде. Девочка покончила жизнь самоубийством. Трагедия произошла дома, - заявили в правительстве. - Подробности произошедшего выясняются. Материал проверки по факту гибели несовершеннолетней находится в следственном отделе. Приносим искренние соболезнования родным и близким девушки.