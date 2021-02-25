В калужской колонии заключенный в знак протеста проглотил три иголки

Один из заключенных исправительной колонии №3 в поселке Товарково принудительно оплатил свое лечение. В четверг, 25 февраля, об этом инциденте рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Проверкой установлено, что осужденный в связи с несогласием с водворением в штрафной изолятор проглотил три швейные иголки, - пояснили в прокуратуре. - Осужденный был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

При этом нарушений в деятельности администрации исправительного учреждения прокуратура не нашла.

За умышленное причинение вреда здоровью самому себе с мужчины взысканы деньги за лечение.