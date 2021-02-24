В Калужской области женщина пострадала в перевернувшемся «Санг Йонг»

Около 10:40 утра во вторник, 23 февраля. на трассе А130 в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП, сообщает региональное УГИБДД.

По предварительной информации, в районе деревни Чипляево 70-летний водитель легкового автомобиля «Санг Йонг» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, сбил дорожный знак и вылетел в кювет.

Различные травмы получила 59-летняя пассажирка легковушки.

Фото с места ДТП.