€ 80.12 0.42
В Калужской области водитель «Тойоты» пострадал в ДТП с фурой
Около 8:20 утра в среду, 17 февраля, на трассе А108 в Жуковском районе Калужской области столкнулись «Тойота Авенсис» и фура «Скания». ДТП произошло недалеко от поворота на село Тарутино. Подробности в четверг сообщили в региональном УГИБДД.
По предварительной информации, 63-летний водитель «Тойоты» двигался со стороны Серпухова в сторону Балабаново, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в большегруз.
От удара «Тойота» вылетела в кювет.
Различные травмы получил водитель легковушки. Госпитализация ему не понадобилась.
Фото с места ДТП.