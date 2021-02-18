В Калужской области водитель «Тойоты» пострадал в ДТП с фурой

Около 8:20 утра в среду, 17 февраля, на трассе А108 в Жуковском районе Калужской области столкнулись «Тойота Авенсис» и фура «Скания». ДТП произошло недалеко от поворота на село Тарутино. Подробности в четверг сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, 63-летний водитель «Тойоты» двигался со стороны Серпухова в сторону Балабаново, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в большегруз.

От удара «Тойота» вылетела в кювет.

Различные травмы получил водитель легковушки. Госпитализация ему не понадобилась.

Фото с места ДТП.