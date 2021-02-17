Два водителя пострадали в столкновении грузовиков на калужской трассе

Два грузовых фургона столкнулись 16 февраля на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе. Подробности в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 10 часов утра 40-летний водитель «Хендая» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

Различные травмы получил предполагаемый виновник, а также 30-летний водитель «Газели».

Врачи оказали мужчинам помощь и отпустили их домой.

Тем временем

В среду на Киевской трассе в Мещовском районе в ДТП погибли два человека. Подробности.