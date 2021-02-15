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В Калуге водитель «Рено» пострадал в столкновении с автовозом на окружной дороге

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.02.2021 12:51 0 145
В Калуге водитель «Рено» пострадал в столкновении с автовозом на окружной дороге

Около 7:30 утра 13 февраля ДТП произошло на окружной дороге в Калуге в районе поворота на Грабцево и завод «Фольксваген». В понедельник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель фургона «Рено» врезался в стоящий у края заснеженной дороги автовоз «Мерседес».

Различные травмы получил водитель фургона «Рено».

Повреждены ли легковые автомобили, которые находились на полуприцепе, пока не уточняется.

дтп калуга автовоз 13.02.2021

дтп калуга автовоз 13.02.2021

Фото с места ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.02.2021 12:51 0 145
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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