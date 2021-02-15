В Калуге водитель «Рено» пострадал в столкновении с автовозом на окружной дороге

Около 7:30 утра 13 февраля ДТП произошло на окружной дороге в Калуге в районе поворота на Грабцево и завод «Фольксваген». В понедельник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель фургона «Рено» врезался в стоящий у края заснеженной дороги автовоз «Мерседес».

Различные травмы получил водитель фургона «Рено».

Повреждены ли легковые автомобили, которые находились на полуприцепе, пока не уточняется.

Фото с места ДТП.