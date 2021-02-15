€ 80.12 0.42
В Калуге водитель «Рено» пострадал в столкновении с автовозом на окружной дороге
Около 7:30 утра 13 февраля ДТП произошло на окружной дороге в Калуге в районе поворота на Грабцево и завод «Фольксваген». В понедельник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 30-летний водитель фургона «Рено» врезался в стоящий у края заснеженной дороги автовоз «Мерседес».
Различные травмы получил водитель фургона «Рено».
Повреждены ли легковые автомобили, которые находились на полуприцепе, пока не уточняется.
Фото с места ДТП.