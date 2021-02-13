Волна пожаров в автомобилях прокатилась по Калужской области. Обзор ЧП

За вечер пятницы, 12 февраля, в Калужской области произошел ряд ЧП с автомобилями.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в Обнинске вечером пятницы пришлось тушить автомобиль «Пежо», загоревшийся на улице Королева.

Примерно в то же время загорелся автомобиль в Малоярославецком районе.

А в Износках пожарным пришлось тушить не только автомобиль, но и гараж.

Также спасателям пришлось выезжать в Товарково. Там также загорелся гараж.

Причины волны схожих ЧП устанавливаются. Пострадавших в ЧП нет.