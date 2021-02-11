ДТП на улице Кирова в Калуге попало на видео

Около 11:00 в среду, 10 февраля, на перекрестке улиц Кирова и Плеханова в Калуге произошло ДТП. Эта авария попала на запись камеры системы «Безопасный город».

Судя по записи, водитель легковушки, следовавшей по улице Плеханова со стороны улицы Дзержинского, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Фольксвагеном», следовавшим по Кирова со стороны улицы Рылеева.

Никто из людей в ДТП не пострадал. Движение на некоторое время было затруднено.