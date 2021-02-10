В Калужской области 55-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Около 8:15 утра во вторник, 9 февраля, в деревне Думиничи рядом с одноименным поселком при пожаре погиб 55-летний мужчина. Подробности в среду сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В ходе тушения обнаружено тело 55-летнего жителя указанного дома, погибший лежал на печи, - отмечают в СК. - По данным следствия, мужчина скончался от отравления углекислым газом. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник. Например, окурок сигареты. Отчего стал тлеть диван, дымом заполнилась одна комната дома, а затем и та, где спал погибший.

Сейчас следователи проводят проверку.

По одной из версий, пожар начался из-за окурка.