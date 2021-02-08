В Калужской области вышедший на дорогу водитель пострадал в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, днем в воскресенье, 7 февраля, на трассе А130 в Жуковском районе произошло массовое ДТП. В районе Белоусово примерно в 14:40 столкнулись «Газель», «Форд» и «Рено». В понедельник УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Форд Фокус» на перекрестке неравнозначных дорог двигался по встречной полосе и врезался в «Рено Меган», водитель которого поворачивал налево. После этого «Форд» отбросило на стоявшую на обочине «Газель», а этот фургон сбил своего же водителя – 38-летний мужчина в этот момент вышел на дорогу.

У пострадавшего человека зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП.