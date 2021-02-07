В Калуге кальянная загорелась на улице Тульской

Около 11:25 в воскресенье, 7 февраля, на улице Тульской в Калуге в районе перекрестка с улицей Горького произошел пожар. На первом этаже офисного здания, пристроенного к жилому дому, загорелась кальянная, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На место выезжали шесть машин спасателей.

Никто из людей не пострадал, но помещение сильно закопчено.

Причины пожара в кальянной на улице Тульской устанавливаются.

На место происшествия выезжали шесть машин спасателей.