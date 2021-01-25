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В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Дэу» и «Фольксвагена»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2021 11:46 0 990
В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Дэу» и «Фольксвагена»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 23 января, на дороге «Калуга – Детчино – Малоярославец» произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля – «Дэу Нексия» и «Фольксваген Гольф». В понедельник в УМВД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, примерно в 18:45 на 16 километре дороги 31-летний водитель «Дэу» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген».

Различные травмы получили три человека, находившиеся в «Гольфе»: 20-летняя девушка-водитель, 40-летняя женщина и 31-летний мужчина. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

ДТП Калужская область

Фото с места ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2021 11:46 0 990
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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