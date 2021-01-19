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В Калуге ДТП на улице Московской вызвало пробки

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 19.01.2021 14:44 0 559
В Калуге ДТП на улице Московской вызвало пробки

Около 13:30 во вторник, 19 января, на перекрестке улиц Московской и Кирова в Калуге произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки, сообщают очевидцы. Фото выложили в группе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако поврежденные автомобили находятся на траектории тех, кто едет по Московской со стороны Суворова.

Сейчас на улице Московской образовалась пробка. Машины стоят до улицы Баррикад. Полиции на месте пока нет.

ДТП Калуга Московская

Фото с места ДТП.

Дорожная обстановка в Калуге на 14:40 19 января.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 19.01.2021 14:44 0 559
Тэги: дтп происшествие гибдд
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