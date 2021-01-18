В Калужской области 52-летний мужчина погиб при пожаре

В ночь на понедельник, 18 января, в селе Ворсино Боровского района Калужской области произошел пожар в четырехквартирном жилом доме на улице Школьной. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 52-летнего мужчины, сообщает региональное управление Следственного комитета.

СК начал проверку.

- По предварительным данным, погибший проживал в одной из квартир сгоревшего дома, - отмечают следователи. - Причина пожара устанавливается. Проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.