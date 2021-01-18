В Калужской области две бани сгорели за вечер

Вечером в воскресенье, 17 января, в Калужской области произошло два пожара в банях, сообщает региональное ГУ МЧС. Никто из людей не пострадал.

Около 21:25 баня загорелась в деревне Дошино Медынского района. На место происшествия выезжали две пожарные машины и шесть спасателей.

Спустя два часа, около 23:15, пожар произошел в деревне Животинки на территории Калуги. На тушение выезжали три пожарные машины и семь спасателей.

Причины пожаров устанавливаются.