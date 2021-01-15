В Калуге водитель «Ниссана» сбил 10-летнего мальчика на улице Салтыкова-Щедрина

Около 17:00 в пятницу, 15 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге у дома №16, в районе перекрестка с улицей Луначарского, в ДТП пострадал ребенок, сообщает УМВД по Калужской области.

Полиция сообщает, что 61-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» сбил 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

- В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, - рассказали KP40 в УМВД. - Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.