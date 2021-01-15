В Калуге подростки на улице избили свою сверстницу

На днях в Калуге в одной из социальных сетей опубликовали видео, на которое попало избиение подростками своей ровесницы. В пятницу, 15 января, ситуацию прокомментировали в УМВД по Калужской области.

- Инцидент произошел на улице Рылеева в декабре 2020 года, - пояснили в полиции. - По данному факту незамедлительно началась проверка. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта. Подросткам от 13 до 15 лет.

В отношении родителей подростков составлены протоколы в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Калуги для рассмотрения и принятия законного решения.

- Проверка по данному факту продолжается, - отмечают в УМВД. - Устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшей. По завершении проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.