В Калуге водитель «Мицубиси» сбила двух маленьких детей на переходе

Около 7:50 утра в среду, 13 января, на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой в ДТП пострадали двое маленьких детей, сообщает УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем «Мицубиси Паджеро ехала по Ленина в сторону Старого Торга и на переходе сбила двухлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, которых мать перевозила на снегокате по регулируемому пешеходному переходу.

С различными травмами детей отвезли в областную больницу в Анненках.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

По предварительной информации, женщина везла детей по переходу на снегокате. Фото ГУ МЧС по Калужской области.

UPD. - Проведение проверки находится на контроле прокуратуры, - заявили также в прокуратуре Калужской области.