В Калуге посетители повредили ледяные фигуры во дворе краеведческого музея

Буква У простояла всего несколько дней.

В Калуге на прошлой неделе открылась выставка ледяных фигур во дворе краеведческого музея на улице Пушкина. К вечеру 28 декабря ее уже посетило около 3000 человек, сообщила директор музейного комплекса «Усадьба Золотарёва» Елена Павлишак. Однако не обошлось без неприятностей – часть фигур кто-то повредил.

- У многих семей появилась новая традиция - каждый вечер навещать понравившиеся экспонаты. Но, к сожалению, не все бережно относятся к хрупким ледяным произведениям, - отметила Павлишак. - Часть фигур пострадала от слишком большого к ним внимания. А рог быка кто-то взял себе на счастье... В ближайшее время мастера постараются вернуть фигурам первозданный вид, но, к сожалению, некоторые детали восстановить уже не получится. А жаль. Новогодние праздники ещё только начинаются, и желающих увидеть ледяные фигуры будет много. Давайте бережнее относиться к хрупкости льда и думать о тех, кто придёт на выставку после нас. Очень надеемся на ваше понимание!

У быка кто-то оторвал рог.

Сотрудники музея просят калужан быть аккуратнее.