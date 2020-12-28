В Калужской области трое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 17:50 в понедельник, 28 декабря. ДТП с участием семи автомобилей произошло на 100 километре трассы М3 «Украина» недалеко от Боровска. Первые подробности KP40 сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Рено Колеос» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Маздой». Затем произошло столкновение с автомобилями «Тойота Королла», «Грейт Вол», «Шевроле Авео», «Ниссан Альмера» и «Рено Дастер».

Различные травмы получили водитель «Рено Колеос», водитель «Ниссан Альмера», а также водитель и двое детей двух и семи лет из «Мазды».

- Дети находились в специальных удерживающих устройствах, - подчеркнули в калужской полиции. - Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. На месте ДТП работают специальные службы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные функции.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места массового ДТП в Калужской области 28 декабря 2020 года.