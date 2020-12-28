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В Калуге рейсовый автобус сбил женщину на переходе на улице Кирова

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.12.2020 17:47 0 376
В Калуге рейсовый автобус сбил женщину на переходе на улице Кирова

Около 14:30 в понедельник, 28 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге под колеса рейсового автобуса ПАЗ попал пешеход, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщают очевидцы, женщина переходила дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автобуса ехал по маршруту «Калуга - Кондрово» со стороны автовокзала.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавшую женщину скорая увезла в больницу.

ДТП Калуга ПАЗ 28 декабря 2020 года

Фото с места ДТП. Некоторое время для движения по Кирова оставалась свободной только одна полоса.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.12.2020 17:47 0 376
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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