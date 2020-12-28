В Калужской области 48-летний мужчина пострадал в лобовом ДТП

Около 16:00 25 декабря в Перемышльском районе на дороге между Перемышлем и селом Ильинское произошло лобовое ДТП. Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался в сторону Перемышля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду». За рулем этого автомобиля находилась 26-летняя девушка.

В различными травмами водителя «Фольксвагена» доставили в областную больницу в Калугу.