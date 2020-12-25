В Калужской области во время снегопада произошло 42 ДТП

Снегопад продолжается в нашем регионе с раннего утра пятницы. По состоянию на 14:00 25 декабря на территории Калуги зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, еще 17 ДТП произошли на федеральных автодорогах. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области.

- Несмотря на погодные условия, автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки на территории калужского региона, продолжают работу в штатном режиме, - подчеркнули в дорожной полиции. - Сотрудники Госавтоинспекции с водителями проводят дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, а техническая служба предприятий усилила контроль за состоянием подвижного состава. Организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

Наш фоторепортаж с улиц города смотрите здесь.

Дорожная обстановка в Калуге на 15:55 25 декабря 2020 года.