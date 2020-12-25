В Калужской области столкнулись «Мицубиси» и грузовик аварийной службы
Около 10 утра в пятницу, 25 декабря, ДТП произошло на дороге Обнинск – Боровск – Малоярославец в Боровском районе, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси» и грузовик ГАЗ одной из аварийных служб.
Спасатели сообщают об одном пострадавшем.
Судя по фото с места происшествия, дорога в момент ДТП была покрыта снегом.
У легковушки разбита левая передняя часть.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.