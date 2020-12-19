В Калужской области «Мерседес» врезался в молоковоз

Днем в субботу, 19 декабря, в Ферзиковском районе столкнулись легковой «Мерседес» и «Газель», которая перевозила молоко, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, лобовое столкновение произошло на дороге Калуга – Таруса в районе деревни Александровка. Очевидцы сообщают, что «Мерседес» занесло, из-за чего легковушка выехала на встречную полосу. Точные обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

ГУ МЧС сообщает как минимум о двоих пострадавших.

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