В Калуге водитель «Ниссана» сбил 80-летнюю женщину на переходе

Днем в среду, 16 декабря, на улице Телевизионной в Калуге под колеса «Ниссана Кашкай» попала 80-летняя женщина, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Московской и с переулка Юрия Казанкова поворачивал налево на Телевизионную. Пенсионерка в этот момент переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора.

С различными травмами женщину отвезли на скорой в БСМП. Ее госпитализировали в травматологию.

Фото с места ДТП.

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