В Калуге водитель «Ниссана» сбил 80-летнюю женщину на переходе
Днем в среду, 16 декабря, на улице Телевизионной в Калуге под колеса «Ниссана Кашкай» попала 80-летняя женщина, сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 67-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Московской и с переулка Юрия Казанкова поворачивал налево на Телевизионную. Пенсионерка в этот момент переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора.
С различными травмами женщину отвезли на скорой в БСМП. Ее госпитализировали в травматологию.
Фото с места ДТП.
Тем временем
В Юхнове на переходе сбили 13-летнюю девочку. Подробности.