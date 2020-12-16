В Обнинске водитель «Киа» сбила 4-летнего мальчика на переходе

Около 7 утра во вторник, 15 декабря, у дома №69 на проспекте Ленина в Обнинске в ДТП пострадал четырехлетний мальчик, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Киа Спортейдж» сбила ребенка, который вместе с мамой шел в садик и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мама с мальчиком самостоятельно обратились в травмпункт. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили его домой.

Как отмечают в ГИБДД, у ребенка была черная одежда, световозвращающих элементов на ней не было.