В Калужской области два человека пострадали в столкновении иномарок

Около 7:50 во вторник, 15 декабря, на дороге между трассами М3 «Украина» и А130 в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Матрикс».

Различные травмы получила 17-летняя пассажирка «Хендая» и водитель «Ниссана».

Предполагаемый виновник аварии только в марте 2020 года получил водительское удостоверение, отмечают в полиции.

Фото с места ДТП.