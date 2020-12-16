В Калужской области 30-летняя женщина погибла в лобовом ДТП с «Газелью»

Около 23:00 во вторник, 15 декабря, на дороге между Калугой и Малоярославцем в Малоярославецком районе произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» двигалась со стороны Калуги, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовую «Газель».

От удара «Рено» отбросило в кювет.

Водитель легковушки скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Как отмечают в дорожной полиции, у женщины был маленький водительский стаж – полтора года. За это время у нее не было нарушений ПДД.

На «Рено» установлена шипованная резина. На улице в этот момент было около -5 градусов, дорога обработана противогололедными реагентами.