В Калужской области водитель «Тойоты» сбил пешеходов на Киевской трассе

Днем во вторник, 8 декабря, как минимум двое пешеходов пострадали в ДТП на 130 километре трассы М3 «Украина» рядом с деревней Ерденево Малоярославецкого района, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 15:50 на участке, где сейчас проходят дорожные работы, водитель «Тойоты Королла» сбил пешеходов. После этого машина врезалась в металлический отбойник.

Пока не уточняется, кто именно пострадал – дорожники или местные жители. Подробные данные поступят от полиции утром в среду.

Фото с места ДТП.