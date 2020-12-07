В Калуге водитель сбил 49-летнюю женщину и скрылся

Около 17:50 в воскресенье, 6 декабря, в Калуге на дороге между Силикатным и Муратовкой в районе поворота на деревню Карачево произошло ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, водитель некой машины ехал со стороны Муратовки и сбил 49-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая получила различные травмы, ей понадобилась помощь врачей.

- Очевидцев ДТП просим обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по телефону 547-888, - просят в полиции.

Женщина шла по краю проезжей части.

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