В Калужской области «Рено» вылетел в кювет и перевернулся

Около 15:40 во вторник, 1 декабря, в Людиново в районе микрорайона Сукремль произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

МЧС сообщает как минимум о двоих пострадавших.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщают в соцсетях жители Людиновского района, у них в первый день зимы снега намело гораздо больше, чем в Калуге.

Фото с места ДТП в городе Людиново Калужской области 1 декабря 2020 года.