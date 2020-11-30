В Калуге 46-летняя женщина пострадала в массовом ДТП на улице Степана Разина

ДТП с участием трех автомобилей произошло ночью в субботу, 28 ноября, на перекрестке улиц Степана Разина и Войкова в Калуге, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 2:15 ночи 37-летний водитель «Шкоды Октавиа» ехал вниз по Степана Разина и столкнулся с попутным «Опелем Мерива».

После этого «Опель» врезался в столб, а «Шкода» въехала в припаркованный «Ниссан Тиида».

Различные травмы получила 46-летняя пассажирка «Опеля».

Фото с места ДТП в Калуге на улице Степана Разина ночью 28 ноября.