В Калужской области две женщины погибли при пожаре в частном доме

Вечером в пятницу, 27 ноября, в городе Сухиничи Калужской области пожар произошел на улице 8 Марта. Загорелся частный деревянный дом. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух женщин, сообщает в субботу калужское региональное управление Следственного комитета.

Одной из погибших был 41 год. Личность второй устанавливается.

- По предварительным данным, в доме на момент возгорания кроме указанных женщин находились еще двое мужчин, им удалось спастись, - говорят в СК. - При осмотре места происшествия установлено, что в доме постоянно никто не проживает, отопление и электроэнергия отсутствуют. По одной из версий, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования, причина пожара и смерти потерпевших устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с места пожара в Сухиничах 27 ноября 2020 года.