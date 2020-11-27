В Калужской области вода в Угре стала коричневой из-за сброса на карьере

В Калужской области река Угра приобрела необычный коричневый цвет. Фото и видео в пятницу, 27 ноября, выложили в соцсети жители поселка Товарково Дзержинского района.

Многих людей напугала такая картина.

Автор видео ошиблась с датой, сегодня 27 ноября.

- Наша река заболела короной? – пишут другие шутники.

Угра в Товарково 27 ноября 2020 года.

Сегодня же появился и официальный комментарий от чиновников.

- На карьере Вязищи Износковского района произошел сброс сточных вод с содержанием легких глинистых фракций, - прокомментировали ситуацию в министерстве экологии и природных ресурсов Калужской области. – Министерством возбуждены дела об административном правонарушении в отношении недропользователя.

Как долго еще вода будет такого цвета и грозит ли новый окрас Оке, пока не сообщается.