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В Калуге упавшее дерево убило 49-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2020 15:39 1 1291
В Калуге упавшее дерево убило 49-летнего мужчину

В районе железнодорожной станции 167 километр на территории Калуги погиб 49-летний мужчина, на которого упало дерево. В среду, 25 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 49-летней мужчина со своим знакомым производил вырубку деревьев для собственных нужд в лесополосе, - отмечают следователи. - Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу «домино». Во время выполнения работ, ствол одного из деревьев соскочил и упал на мужчину, в результате он получил повреждения, не совместимые с жизнью.

По предварительным данным оба мужчины были трезвы.

Проверка сейчас продолжается.

Калуга упало дерево погиб лесоруб Следственный комитет

Калуга упало дерево погиб лесоруб Следственный комитет

Калуга упало дерево погиб лесоруб Следственный комитет

Калуга упало дерево погиб лесоруб Следственный комитет

Фото с места происшествия.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2020 15:39 1 1291
Тэги: происшествие следственный комитет
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