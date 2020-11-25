В Калуге упавшее дерево убило 49-летнего мужчину

В районе железнодорожной станции 167 километр на территории Калуги погиб 49-летний мужчина, на которого упало дерево. В среду, 25 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 49-летней мужчина со своим знакомым производил вырубку деревьев для собственных нужд в лесополосе, - отмечают следователи. - Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу «домино». Во время выполнения работ, ствол одного из деревьев соскочил и упал на мужчину, в результате он получил повреждения, не совместимые с жизнью.

По предварительным данным оба мужчины были трезвы.

Проверка сейчас продолжается.

Фото с места происшествия.