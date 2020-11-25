Марина Ковалева вновь назначена главой администрации Юхновского района

В среду, 25 ноября, единогласным решением районного Собрания МР «Юхновский район» на должность главы администрации Юхновского района назначена Марина Ковалёва.

Марина Альбертовна родилась в юхновской деревне Мочалово. И всю жизнь работает в своем районе. Администрацию она возглавляет с 2006 года.

- Под её руководством на протяжении последних лет в муниципалитете растёт объём валового внутреннего продукта, доходная часть бюджета также стабильно увеличивается, - сообщает правительство Калужской области 25 ноября. - Большая часть расходов направляется на решение социальных вопросов. На особом контроле главы администрации – газификация, водоснабжение, ремонт и строительство дорог.