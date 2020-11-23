В Калужской области 61-летняя женщина погибла в лобовом ДТП на Киевской трассе

Около 20:50 в воскресенье, 22 ноября, на трассе М3 «Украина» недалеко от поселка Лесной Мещовского района произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем Volkswagen New Beetle двигалась со стороны Калуги, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовую «Газель».

Водитель «Фольксвагена» погибла на месте. Различные травмы получили 59-летний пассажир легковушки и 35-летний водитель «Газели».

Фото с места смертельного ДТП в Калужской области 22 ноября 2020 года.