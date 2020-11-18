В Калужской области мужчина пострадал при пожаре в квартире

Днем во вторник, 17 ноября, на улице Лесной в городе Белоусово Жуковского района Калужской области произошел пожар. Около 15:15 загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного дома, рассказали KP40 в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате пожара пострадал мужчина, находившийся в квартире. Он госпитализирован с ожогами.

Причиной пожара, по предварительным данным, в МЧС называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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