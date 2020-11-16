В Калужской области женщина пострадала в массовом ДТП на Киевской трассе

Около 20:00 в воскресенье, 15 ноября, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе Калужской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем «Пежо 206» ехала со стороны Калуги и врезалась в двигавшийся впереди «Хендай Элантра». После этого «Пежо» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом Вито».

Различные травмы в аварии получила 73-летняя пассажирка «Мерседеса». Пенсионерка попала в больницу, сообщает УГИБДД по Калужской области.