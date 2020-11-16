В Калужской области сбили трех женщин

За два дня в ДТП на дорогах Калужской области пострадали три женщины-пешехода. Аварии произошли в Жуковском районе, Обнинске и Боровском районе, сообщает в понедельник УГИБДД по Калужской области.

В Жуковском районе на четвертом километре дороги Белоусово – Серпухов 13 ноября в 7:25 «Рено Сандеро», которым управляла 57-летняя женщина, сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшая находилась на проезжей части недалеко от перехода. С различными травмами пешехода положили в больницу.

В Обнинске на улице Аксенова днем 13 ноября 67-летний водитель «Лады Гранта» на проезжей части продуктового рынка сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая также госпитализирована.

А в Балабаново около 19:00 14 ноября на трассе А108 «Хонда», за рулем которой был 27-летний мужчина, сбила 32-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую отвезли в Боровскую ЦРБ.